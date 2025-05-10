«Победные переговоры» России и Китая: Похоже, в Кремле сделан первый шаг к «Ялте 2.0»

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Комментарии
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valentina sergeeva
Украина - окраина России, так с какого перепугу кому-то вообще позволять раздербанивать русские земли?! Где наши юристы? Они что, не способны доказать незаконность решения кучки алкоголиков по развалу СССР?.. Тогда грош им цена.
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