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Metro новости

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Четыре фонтана в Петербурге приостановят работу на этой неделе

Четыре фонтана в Петербурге приостановят работу на этой неделе

Как сообщили в пресс-службе петербургского "Водоканала", в период с 7 по 11 сентября включительно в городе будут выключены четыре фонтана.

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