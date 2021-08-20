Игра в "путч": Мифы и правда о ГКЧП

Фото: Moscow / Globallookpress Владимир Хомяков Ровно 30 лет назад, 18 августа 1991 года, случился так называемый путч под руководством вроде как отстранившего от власти генсека Горбачёва Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП).