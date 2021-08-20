Игра в "путч": Мифы и правда о ГКЧП

Фото: Moscow / Globallookpress Владимир Хомяков Ровно 30 лет назад, 18 августа 1991 года, случился так называемый путч под руководством вроде как отстранившего от власти генсека Горбачёва Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП).
Фото: Moscow / Globallookpress Владимир Хомяков Ровно 30 лет назад, 18 августа 1991 года, случился так называемый путч под руководством вроде как отстранившего от власти генсека Горбачёва Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП).
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