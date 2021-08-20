БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Анатолий Иванов
    Вы правы! Нужно иметь свою честь,в первую очередь!Своя среди чужих
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    Какая она своя, тварь продажная....Своя среди чужих
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    Дык они хозяева ! Доколе ? А до толе, пока ты лично терпишь. вот твое личное доколе. От тебя зависитСвоя среди чужих

Игра в "путч": Мифы и правда о ГКЧП

Игра в "путч": Мифы и правда о ГКЧП

Фото: Moscow / Globallookpress Владимир Хомяков Ровно 30 лет назад, 18 августа 1991 года, случился так называемый путч под руководством вроде как отстранившего от власти генсека Горбачёва Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП).

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