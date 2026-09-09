Мирра Андреева не смогла выйти в полуфинал US Open

Первая ракетка России Мирра Андреева завершила выступление на US Open, в четвертьфинале уступив четвертой ракетке мира американке Кори Гауфф со счетом 6:2, 6:7 (7:9), 2:6.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АУ Тест-драйв Jeland...
- Евросоюз готовит ...
- Кто из мировых ли...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым