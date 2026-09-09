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Журнал «Профиль»

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Мирра Андреева не смогла выйти в полуфинал US Open

Первая ракетка России Мирра Андреева завершила выступление на US Open, в четвертьфинале уступив четвертой ракетке мира американке Кори Гауфф со счетом 6:2, 6:7 (7:9), 2:6.

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