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Регион 29

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В Архангельске восстановили движение по участку Обводного канала

В Архангельске восстановили движение по участку Обводного канала

С 11 сентября утренние рейсы автобусов изменят маршруты, а ограничение движения на другом участке проспекта сохранится до конца месяца.

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