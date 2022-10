На YouTube появился трейлер сериальной адаптации игры The Last of Us на русском языке с субтитрами.На кадрах можно увидеть главных героев — депрессивного Джоэла в исполнении Педро Паскаля и юную Элли, которую сыграла 19-летней Беллой Рамзи.