История и археология: Тайна пропавшего портрета главного соперника Исаака Ньютона - Роберта Гука, известного ученого XVII века

В XVII веке, когда небесные тела, прежде считавшиеся обителью богов, стали рассматриваться как физические системы, а ученые всего мира, выдвигая новые идеи, проверяя гипотезы и стремясь к доказательствам, находились на пороге открытия гравитации, произошел один из самых известных в истории науки конфликт между двумя выдающимися учеными и соперниками - Робертом Гуком и Исааком Ньютоном.