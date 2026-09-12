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Культурология.рф

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История и археология: Тайна пропавшего портрета главного соперника Исаака Ньютона - Роберта Гука, известного ученого XVII века

История и археология: Тайна пропавшего портрета главного соперника Исаака Ньютона - Роберта Гука, известного ученого XVII века

В XVII веке, когда небесные тела, прежде считавшиеся обителью богов, стали рассматриваться как физические системы, а ученые всего мира, выдвигая новые идеи, проверяя гипотезы и стремясь к доказательствам, находились на пороге открытия гравитации, произошел один из самых известных в истории науки конфликт между двумя выдающимися учеными и соперниками - Робертом Гуком и Исааком Ньютоном.

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