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Парламентская газета

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Женщина погибла в аэропорту Шарм-эш-Шейха при падении рекламного щита

В аэропорту Шарм-эш-Шейха в зоне вылета рекламный щит упал на пассажиров. В результате ЧП погибла гражданка Казахстана, а две ее соотечественницы получили травмы, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров РИА Новости.

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