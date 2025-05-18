Женщина погибла в аэропорту Шарм-эш-Шейха при падении рекламного щита

В аэропорту Шарм-эш-Шейха в зоне вылета рекламный щит упал на пассажиров. В результате ЧП погибла гражданка Казахстана, а две ее соотечественницы получили травмы, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров РИА Новости.
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