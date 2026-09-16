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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Соболев о голе «Балтике» после ошибки Латышонка: «Пробил не очень хорошо, просто Женя подскользнулся или запнулся. У всех такое бывает. Он огромный молодец, желаю ему удачи»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев поддержал вратаря «Балтики» Евгения Латышонка после матча 9-го тура Альфа-Банк РПЛ (3:2).

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