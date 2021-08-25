Эксперт Жданов: талибам достались тысячи единиц боевой техники и миллиард боеприпасов

МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в России) получило доступ к нескольким сотням бронетранспортеров, примерно 70 боевым вертолетам, миллионам единиц стрелкового оружия и почти миллиарду боеприпасов к ним, заявил РИА Новости президент российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.
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