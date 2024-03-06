Бились изо всех сил, но спасти патрульный корвет "Сергей Котов" не смогли. Грустные выводы экспертов

ог

олег годисов

Моряки на кораблях молодцы и герои. Но в ходе СВО и в ВСУ и в РФ и тактика и стратегия существенно изменилась и обогатилась. Более того, технику и в сухопутных войсках и в ВВС РФ творчески модернизируют, придумывают используют новые приемы. В этом участвует и рядовой и командный состав и многие успехи наших воинов связаны именно с новыми идеями и в тактике и в технике. командного состава и рядового . Конечно флот по своей идее структуры более консервативен и инертен, но почему-то ВСУ придумывают и успешно реализуют новые идеи, а наш ЧФ занимается поиском «объективных обстоятельств» и ссылок на недостаточную комплектацию стандартных средств защиты. Думать как обойтись, как улучшить имеющиеся возможности просто некогда!!! Даже известные еще с 19в и в ходе ВОВ способы защиты от брандеров модернизировать и применять не хотят (а может «руки не доходят») – несовременно. А они эффективно работали!!! Да бог с тем, что известно, но вообще эффективных идей в ЧФ по результатам не видно. Ни о каком контроле Черного моря ЧФ, по-видимому, и речи не идет, да и десантные операции нынче тоже невозможны в связи с уничтожением основного количества БДК! Проскочила замечательная идея (может именно от командования ЧФ?) - спрятать остатки ЧФ в Азовском море и ждать пока в ходе СВО освободят все Причерноморье, а потом вылезти «в белом фраке». В этом плане есть еще лучшая идея: страны НАТО и ВСУ вкладывают большие деньги в морские операции, а ЧФ возьмет их и обманет – затопит все корабли и уж тогда их расходы будут зря – пусть плачут, ха-ха!