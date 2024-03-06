Интересная жизнь с Vera Star Пришла очень печальная новость. Российский патрульный корабль "Сергей Котов", чей экипаж отважно бился с морскими беспилотниками лиходеев, все же затонул.
Бились изо всех сил, но спасти патрульный корвет "Сергей Котов" не смогли. Грустные выводы экспертов
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВА
Владимир Акулов
Большие корабли беззащитны против умных БЭКов...Появилось новое оружие... Нужна НОВАЯ от него защита.
Ответить
2 час.
ог
олег годисов
Моряки на кораблях молодцы и герои. Но в ходе СВО и в ВСУ и в РФ и тактика и стратегия существенно изменилась и обогатилась. Более того, технику и в сухопутных войсках и в ВВС РФ творчески модернизируют, придумывают используют новые приемы. В этом участвует и рядовой и командный состав и многие успехи наших воинов связаны именно с новыми идеями и в тактике и в технике. командного состава и рядового . Конечно флот по своей идее структуры более консервативен и инертен, но почему-то ВСУ придумывают и успешно реализуют новые идеи, а наш ЧФ занимается поиском «объективных обстоятельств» и ссылок на недостаточную комплектацию стандартных средств защиты. Думать как обойтись, как улучшить имеющиеся возможности просто некогда!!! Даже известные еще с 19в и в ходе ВОВ способы защиты от брандеров модернизировать и применять не хотят (а может «руки не доходят») – несовременно. А они эффективно работали!!! Да бог с тем, что известно, но вообще эффективных идей в ЧФ по результатам не видно. Ни о каком контроле Черного моря ЧФ, по-видимому, и речи не идет, да и десантные операции нынче тоже невозможны в связи с уничтожением основного количества БДК! Проскочила замечательная идея (может именно от командования ЧФ?) - спрятать остатки ЧФ в Азовском море и ждать пока в ходе СВО освободят все Причерноморье, а потом вылезти «в белом фраке». В этом плане есть еще лучшая идея: страны НАТО и ВСУ вкладывают большие деньги в морские операции, а ЧФ возьмет их и обманет – затопит все корабли и уж тогда их расходы будут зря – пусть плачут, ха-ха!
Ответить
1 час.
ВА
Владимир Акулов
В Крымскую войну 1854-55г.г. так и сделали ! Затопили свои парусники в Севастопольской бухте , потому что они не могли противостоять паровым английским кораблям и их нарезным пушкам...Всё повторяется ?
Ответить
1 час.
Свежие комментарии