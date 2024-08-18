В Томске подрядчики ремонта «Дома за рубль» убрали забор и показали новый фасад

Реставрация исторического дома по адресу Московский тракт, 7 в Томске вышла на новый этап. Подрядчик компании "Опера Строй Сервис", занимающейся реставрацией этого здания, демонтировал строительное ограждение, что позволило жителям Томска оценить результаты работ.
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