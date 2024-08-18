Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

288 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    ЛДПР хочет внести новый законопроект, на ограничение мигрантов привлекать свои семьи в Россию. Власть живёт надеждой ...ЛДПР предлагает в...
  • Михаил Мамонов
    а для чего на фото азиатский бородатый ваххабит с явно азиатской внешностьюВ Москве развивае...
  • Наталия Сорокина
    РАЗНИЦА МЕЖДУ "ЛЕВЫМИ" И "ПРАВЫМИ": "Правыми» назвали консерваторов и реакционеров, желавших сохранить всё, как есть...Партия Зеленых вы...

В Томске подрядчики ремонта «Дома за рубль» убрали забор и показали новый фасад

В Томске подрядчики ремонта «Дома за рубль» убрали забор и показали новый фасад

Реставрация исторического дома по адресу Московский тракт, 7 в Томске вышла на новый этап. Подрядчик компании "Опера Строй Сервис", занимающейся реставрацией этого здания, демонтировал строительное ограждение, что позволило жителям Томска оценить результаты работ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх