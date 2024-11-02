Азиатские инвесторы продают акции в конце недели

Азиатские фондовые индексы продемонстрировали в основном негативную динамику в пятницу, отражая глобальную неопределенность, связанную с предстоящим заседанием Федеральной резервной системы США по процентным ставкам и президентскими выборами в США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии