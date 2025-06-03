Великобритания назвала Россию «прямой и актуальной угрозой»

Великобритания назвала Российскую Федерацию «прямой и актуальной угрозой». Об этом информирует RT. В новом стратегическом обзоре правительства Соединенного Королевства содержится утверждение, согласно которому РФ якобы будет представлять угрозу «в ключевых сферах».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии