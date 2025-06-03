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Великобритания назвала Россию «прямой и актуальной угрозой»

Великобритания назвала Россию «прямой и актуальной угрозой»

Великобритания назвала Российскую Федерацию «прямой и актуальной угрозой». Об этом информирует RT. В новом стратегическом обзоре правительства Соединенного Королевства содержится утверждение, согласно которому РФ якобы будет представлять угрозу «в ключевых сферах».

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
... а что, этот вонючий остров еще что-то хрюкает?!
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