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Царьград

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18-летний курьер похитил у семьи из Александрова 540 тысяч рублей

18-летний курьер похитил у семьи из Александрова 540 тысяч рублей

18-летнего курьера задержали в конце сентября по подозрению в хищении более 540 тысяч рублей у семьи из Александрова, а само преступление было совершено в июле по схеме с «самообыском».

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