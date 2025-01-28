Русские правила Мошенница, обманом получившая от государства 24 миллиона рублей, не успев оказаться за решёткой уже на свободе благодаря адвокатам.
Государствообразующая история: Таджичка уже дома, адвокаты спасут её от уголовки. Нашёлся козырь
Комментарии
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Андрей Павлов
Диаспоры чем дальше, тем больше заменяют/подменяют власть. Та похоже не против, раз бакшиш несут.
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1 час.
Валерий Фоменков
Учит она их не исламу, как понимаю, а тому, как воровать. Это у неё религия такая, шариат в её интерпретации.
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58 мин.
ВУ
Варлам Устрялов
Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. работу чиновников должен оценивать ТОЛЬКО САМ НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника.
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28 мин.
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