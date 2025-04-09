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Царьград

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Европейский суд ждет иска от главы Гагаузии Евгении Гуцул по её аресту

Европейский суд ждет иска от главы Гагаузии Евгении Гуцул по её аресту

Глава Гагаузии Евгения Гуцул ещё не подала иск в Европейский суд по правам человека по своему аресту, однако её защита планирует это сделать.

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