Европа «лихорадочно подпевала американскому маэстро» и потерпела фиаско, пишет Al-Watan Syria. Так, поставить Россию на колени не удалось, при этом Старый Свет оказался на грани экономического краха и третьей мировой войны.
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