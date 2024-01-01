Лариса Гузеева заступилась за Алексея Гомана после критики Соседова

Телеведущая Лариса Гузеева резко высказалась в адрес музыкального критика Сергея Соседова. Она заявила, что журналист незаслуженно низко оценил выступление певца Алексея Гомана на конкурсе в эфире телеканала НТВ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии