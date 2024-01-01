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Лариса Гузеева заступилась за Алексея Гомана после критики Соседова

Лариса Гузеева заступилась за Алексея Гомана после критики Соседова

Телеведущая Лариса Гузеева резко высказалась в адрес музыкального критика Сергея Соседова. Она заявила, что журналист незаслуженно низко оценил выступление певца Алексея Гомана на конкурсе в эфире телеканала НТВ.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Молодец  Гузеева, что осадила  этого  хама.
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4 час.

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