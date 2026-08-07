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Russian Field: сторонники ЕР назвали мир главной частью российской мечты

Russian Field: сторонники ЕР назвали мир главной частью российской мечты

Понятие «российская мечта» для избирателей «Единой России», «Справедливой России» и ЛДПР ассоциируется прежде всего с миром и безопасностью, для сторонников КПРФ — с достатком, а для электората «Новых людей» — с семьей и собственным жильем.

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