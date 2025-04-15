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Альберт Яруллин сравнил серии «Ак Барса» и «Трактора» против «Динамо»

Альберт Яруллин сравнил серии «Ак Барса» и «Трактора» против «Динамо»

Автор: Евгений Романов Фото: ak-bars.ru Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин оценил прошлогоднюю серию второго раунда плей-офф между «Трактором» и «Динамо» и нынешнее противостояние казанцев с «бело-голубыми».

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