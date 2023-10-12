В Забайкалье до конца 2023 года из аварийного жилья расселят 750 человек

В Забайкальском крае до конца 2023 года планируют расселить из аварийного жилья 750 человек.Для этого потребуется 11,1 миллиарда рублей, средства в том числе поступят из Фонда развития территорий, пишет «АиФ Забайкалье» со ссылкой на представителя краевого министерства финансов.