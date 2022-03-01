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Украинские военные выпустили по Горловке десяток мин

Украинские военные обстреляли населенный пункт Горловка в Донецкой народной республике. Всего было выпущено 10 мин калибром 120 мм, передает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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