F-16 – мертворожденное «вундерваффе» Киева

Ненормальная зацикленность киевского режима на «чудесных» свойствах тех или иных видов и систем «передового» западного вооружения, якобы способных дать ВСУ реальное преимущество над российской армией на поле боя давно уже стала притчей во языцех.
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