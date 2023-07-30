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Орлов не считает, что состав «Спартака» сильнее, чем у «Зенита»: «В атаке команда Абаскаля выглядит мощно. Но что делать с защитой?»

– Вы не считаете, что на сегодняшний день состав у «Спартака» сильнее, чем у «Зенита»? – Я бы так не сказал.

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