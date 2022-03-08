360
  • Модест
    Только из-за этого заголовка зашёл посмотреть. Наверное ИИ писал статью.Почти 3 млн тысяч...
  • Модест
    Мужики тянут до последнего, не идут к проктологу, пока могут терпеть.Врач Белый указал...
  • Alexander Ivanovich
    3 млн тысяч - это ТРИ МИЛЛИАРДА! Откуда в Подмосковье три миллиарда людей?!Почти 3 млн тысяч...

Опрос Vox populi: женщин не обрадуют подаренная на 8 марта посуда и кухонная утварь

Опрос Vox populi: женщин не обрадуют подаренная на 8 марта посуда и кухонная утварь

Мужчина при подборе подарков женщинам на 8 марта не стоит покупать посуду и кухонные принадлежности. Это самый нежелательный презент в антирейтинге, составленном по результатам опроса россиянок специалистами аналитической компании Vox populi.

Комментарии
