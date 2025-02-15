Запад поддерживает нацистов на Украине для борьбы с Россией, но возрожденный нацизм на Украине всколыхнет и саму ЕвропуЛидер ЛДПР Владимир Жириновский в 2017 году предупреждал о том, что возрожденный Западом нацизм на Украине всколыхнет и саму Европу.