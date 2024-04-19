Таджикистан как поставщик проблем: мигранты из Средней Азии становятся источниками криминала, исламизма и терроризма Массовая миграция в Россию из государств Средней Азии, некогда входивших в состав СССР, активно способствует росту преступности и распространению радикального ислама в нашей стране.
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