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Таджикистан как поставщик проблем: мигранты из Средней Азии становятся источниками криминала, исламизма и терроризма

Таджикистан как поставщик проблем: мигранты из Средней Азии становятся источниками криминала, исламизма и терроризма

Таджикистан как поставщик проблем: мигранты из Средней Азии становятся источниками криминала, исламизма и терроризма Массовая миграция в Россию из государств Средней Азии, некогда входивших в состав СССР, активно способствует росту преступности и распространению радикального ислама в нашей стране.

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Алекс Сэм
Часто оставляю в комментах, потому ,что это единственный вариант спасения
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