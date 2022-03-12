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Google включила оповещения о воздушной тревоге для пользователей Android на Украине

Google включила оповещения о воздушной тревоге для пользователей Android на Украине

После обострения ситуации на Украине компания Google объявила об отключении некоторых из своих функций Google Maps в этой стране, включая информацию о пробках.

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