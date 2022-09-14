Боля: «Все требования фермеров выполнены»

Государство уже выполнило требования аграриев, но это их право протестовать. По словам министра сельского хозяйства Владимира Боля, власти помогают аграриям, пострадавшим от сильной засухи в этом году, разрешив им платить налоги до 25 ноября.
Государство уже выполнило требования аграриев, но это их право протестовать. По словам министра сельского хозяйства Владимира Боля, власти помогают аграриям, пострадавшим от сильной засухи в этом году, разрешив им платить налоги до 25 ноября.
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