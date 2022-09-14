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Боля: «Все требования фермеров выполнены»

Боля: «Все требования фермеров выполнены»

Государство уже выполнило требования аграриев, но это их право протестовать. По словам министра сельского хозяйства Владимира Боля, власти помогают аграриям, пострадавшим от сильной засухи в этом году, разрешив им платить налоги до 25 ноября.

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