С Ключевского вулкана на Камчатке сходят два потока лавы

Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН поделилась информацией о том, что с извергающегося на Камчатке Ключевского вулкана начали попеременно сходить два потока лавы.
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