Как провести досуг в СЗАО: в Щукине – спектакль, в Митине – выставка

В Щукине покажут кукольный спектакль 3 ноября в 16.00 в культурном центре «Феникс» начнётся кукольный спектакль «Цветик-семицветик» по пьесе Бориса Вайнера в исполнении театра-студии «Превращение» школы №1249.
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