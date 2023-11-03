Это для них сейчас жизненно важно... или почему Западу нужно срочно закрыть проект "страна У"...

В конгрессе США накопилась критическая масса политиков, не желающих спонсировать Украину. Возникло осознание того, что экономика Незалежной разрушена безнадежно, а Штатам, если они хотят сохранить ее лояльность, придется еще десятилетиями выплачивать украинцам зарплаты, пенсии и пособия.
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