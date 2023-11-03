Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 881 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соловьев
    "Требованиями Римского статута Международного уголовного суда". АРМЕНИЯ ПОХОРОНИЛА СЕБЯ ОКОНЧАТЕЛЬНО!Армения снова ище...
  • Владимир Соловьев
    "Эту генеральшу надо лишить всех званий и чинов и привлечь к ответу". ШИРОКО ШАГАЕШЬ - ШТАНЫ ПОРВЁШЬ! ФМС ВЕРНУЛИ В М...Читаю, в который ...
  • Vasily Golov
    Не участие «Хезболлы» в защите палестинского населения отпугнет не только электорат Ливана,но всего арабского мира. "...Эксперт Хлебников...

Это для них сейчас жизненно важно... или почему Западу нужно срочно закрыть проект "страна У"...

Это для них сейчас жизненно важно... или почему Западу нужно срочно закрыть проект "страна У"...

В конгрессе США накопилась критическая масса политиков, не желающих спонсировать Украину. Возникло осознание того, что экономика Незалежной разрушена безнадежно, а Штатам, если они хотят сохранить ее лояльность, придется еще десятилетиями выплачивать украинцам зарплаты, пенсии и пособия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх