Европейские страны всеми силами стремятся демонизировать Россию, выставляя ее убийцей граждан ЕС, заявил политолог Дмитрий Солонников на фоне появившейся информации, что Чехия обвиняет Россию в подрыве двух военных складов в деревне Врбетице в 2014 году, где погибли два человека.
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