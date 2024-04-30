Европейские страны всеми силами стремятся демонизировать Россию, выставляя ее убийцей граждан ЕС, заявил политолог Дмитрий Солонников на фоне появившейся информации, что Чехия обвиняет Россию в подрыве двух военных складов в деревне Врбетице в 2014 году, где погибли два человека.