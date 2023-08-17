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Историк моды Васильев уверен, что мы ещё будем просить прощения у всех сбежавших из России

Историк моды Васильев уверен, что мы ещё будем просить прощения у всех сбежавших из России

Юрий Кот На днях экс-ведущий Первого канала Александр Васильев (до спецоперации в программе «Модный приговор» он много лет учил женщин красиво одеваться), сбежавший год назад в Европу, решил напомнить о себе и в интервью по видеосвязи заявил, что пройдет время, и из тех, кто сбежал покинул Россию, в нашей стране сделают героев.

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Комментарии
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Сергей Васильев
Я думал Васильев умнее. А он решил Вайкуле подтявкнуть
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8 час.
Лидия
А он всю жизнь так бегает, туда-сюда, где ему лучше. Типичный приспособленец.
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6 час.
юф
юра федулов
Еще один клоун! Мода на подобных недоделков в России проходит, так что и этому &quot;историку&quot; пора собираться к трансам.
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6 час.

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