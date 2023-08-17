Историк моды Васильев уверен, что мы ещё будем просить прощения у всех сбежавших из России
Юрий Кот
На днях экс-ведущий Первого канала Александр Васильев (до спецоперации в программе «Модный приговор» он много лет учил женщин красиво одеваться), сбежавший год назад в Европу, решил напомнить о себе и в интервью по видеосвязи заявил, что пройдет время, и из тех, кто сбежал покинул Россию, в нашей стране сделают героев.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Я думал Васильев умнее. А он решил Вайкуле подтявкнуть
А он всю жизнь так бегает, туда-сюда, где ему лучше. Типичный приспособленец.
Еще один клоун! Мода на подобных недоделков в России проходит, так что и этому "историку" пора собираться к трансам.
Свежие комментарии