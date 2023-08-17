Историк моды Васильев уверен, что мы ещё будем просить прощения у всех сбежавших из России

Юрий Кот На днях экс-ведущий Первого канала Александр Васильев (до спецоперации в программе «Модный приговор» он много лет учил женщин красиво одеваться), сбежавший год назад в Европу, решил напомнить о себе и в интервью по видеосвязи заявил, что пройдет время, и из тех, кто сбежал покинул Россию, в нашей стране сделают героев.