Фонтанка

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Как пережить зной без вреда для здоровья. Дачникам посоветовали не ставить «грядочные рекорды»

Как пережить зной без вреда для здоровья. Дачникам посоветовали не ставить «грядочные рекорды»

Главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, каких правил нужно придерживаться, чтобы избежать негативного воздействия летнего зноя на организм.

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