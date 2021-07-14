Как пережить зной без вреда для здоровья. Дачникам посоветовали не ставить «грядочные рекорды»

Главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, каких правил нужно придерживаться, чтобы избежать негативного воздействия летнего зноя на организм.
Главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, каких правил нужно придерживаться, чтобы избежать негативного воздействия летнего зноя на организм.
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