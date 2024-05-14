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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дариус Гарлэнд: «Часто шли в проход, но заработали пять штрафных за 48 минут. Нелепость какая-то»

«Селтикс» в гостевой встрече (109:102, 3-1) исполнили 24 штрафных, «Кавальерс» – 7. «Мы часто шли в проход, часто.

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