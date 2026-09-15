«Чемодан — вокзал — Москва!»: Новая система учёта мигрантов в РФ может спровоцировать волну русофобии в Центральной Азии Вводя новые способы контроля за миграцией, России нужно быть готовой спасать соотечественников из постсоветских республик Сергей Аксёнов Фото: Артем Геодакян/ТАСС Новая миграционная политика России может спровоцировать волну русофобии в странах исхода трудовых мигрантов.
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просто говорить когда сидишь в России. А когда люди перезжают в Россию,то там не принимают с объятиями. Считают чужаками и даже завидуют. А если тут могилы родных ,которые зарастут сорняками? как быть ? И главное ты прожил всю жизнь в одном климате и потом тебе только на выбор северные края предоставят. И загнешься на много лет раньше.
Во-первых, русских уже выгоняли из всех этих республик и это было страшно! Уже все забыли, как в Баку всё было, что творилось в Казахстане, в Киргизии... забыли, что русские продавали свои дома и квартиры там за копейки и уезжали? Сколько русских и людей других национальностей погибло в конце 80-х, и начале 90-х? Но мы всё терпим, всё прощаем и помогаем! Мы сильные, вот и крест нам дан по силе. Первые приезжали, выросшие в СССР, семьи сюда не везли, большинство были очень хорошие, воспитанные и нормальные. Но годы шли и выросли другие, плохо образованные, с мозгами загаженными чуждой пропагандой. А вообще-то и в СССР среди нацменьшинств русофобии было немало. Много я ездила по стране и часто сталкивалась, как раньше говорили на местах, с очень разными людьми высказывающими всевозможные русофобские воззрения. Так что, это не проблема возникшая сейчас.
Автор пишет, что "Новая миграционная политика России может спровоцировать волну русофобии в странах исхода трудовых мигрантов." Он не прав. Русофобия им прививается уже с рождения. К нам едут в основном, малограмотные, ни к чему не способные, готовые русофобы. И чем меньше таких будет, тем лучше.
А что?
Я- только ЗА!
Пусть таджики с узбеками и азербайджанцами выдавливают русских! И пусть русские едут на свою историческую Родину!
Собственно говоря, почему бы и нет? Разве не лучше ли для нас принять миллион русских соотечественников, чем миллион полуграмотных таджиков с узбеками, которые к тому же все вместе ненавидят Россию и русских?
Что, кто- то там, наверху, боится, что Россия потеряет свое влияние в Азии?
Да пусть теряет! В конце концов, всем нам уже надоело оплачивать эту дружбонародность и толерантность! Будет лучше, если мы те деньги, которые сейчас закапываем в таджикскую землю, используем для нас самих, для России!
Так пусть оно свершится- переселение народов! Итак, мы принимаем из Братского Таджикистана миллион русских, а взамен выбрасываем из России миллион таджикских пастухов, едва говорящих по- русски. И с жильем проблем не будет! Просто селим русских по тем квартирам, которые освободились после выезда наших Ценных Специалистов.