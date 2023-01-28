Позитив для оптимистов

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США переругались со всеми. Германия с Францией готовят против неё санкции, страны Южной Америки нацелилась на дружбу с Россией

США переругались со всеми. Германия с Францией готовят против неё санкции, страны Южной Америки нацелилась на дружбу с Россией

Очень любопытно наблюдать, как американцев корёжит от понимания того, что они теряют политическое и экономическое влияние по всему миру.

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