Дорожные камеры в России станут «умнее»

Дорожные камеры научат распознавать такси, каршеринг и спецтранспорт. Об этом сообщил ТАССу Сергей Сучков, генеральный директор компании NtechLab, которая разработала систему распознавания лиц, использующуюся в том числе на городских камерах Москвы.