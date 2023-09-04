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Дорожные камеры в России станут «умнее»

Дорожные камеры научат распознавать такси, каршеринг и спецтранспорт. Об этом сообщил ТАССу Сергей Сучков, генеральный директор компании NtechLab, которая разработала систему распознавания лиц, использующуюся в том числе на городских камерах Москвы.

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