Про эмоции, панику и блогеров. Вот текст, в котором умными и красивыми словами расписал нашу реакцию.
"...командование было уверено, что враг на последнем издыхании, не на что не способен, и близки переговоры"
Комментарии
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В
Виктор
Красная Армия всех сильней? Где-то я это уже слышал! А Герасимов все еще НГШ.
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23 час.
НЭ
Наталья Эрнст
Как вы задолбали "всепропальщики". Всё свои 30 серебреников отрабатываете. Можете хоть на 1 неделю заткнуться.
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19 час.
Руслан Богомолов
Все эти разговоры о переговорах очень похожи на известное "Заявление ТАСС от 17.06.1941 года". Тогда тоже расслабуха по всем частям и подразделениям была, а тем командирам, которые били тревогу и пытались своих подчинённых готовить к наступлению противника, приклеивали ярлык паникёра, провокатора и угрожали трибуналом. Тоже самое было в канун курского наступления хохлов, всех, кто докладывал о концентрации у границы ВСУ и предлагал укрепить нашу оборону, обзывали паникёрами и требовали "не лезть не в своё дело". Путину пора уже перестать мямлить о договорняках и надеяться, что "там" одумаются. А то сам же и расслабляет своих генералов.
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17 час.
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