"...командование было уверено, что враг на последнем издыхании, не на что не способен, и близки переговоры"

Руслан Богомолов

Все эти разговоры о переговорах очень похожи на известное "Заявление ТАСС от 17.06.1941 года". Тогда тоже расслабуха по всем частям и подразделениям была, а тем командирам, которые били тревогу и пытались своих подчинённых готовить к наступлению противника, приклеивали ярлык паникёра, провокатора и угрожали трибуналом. Тоже самое было в канун курского наступления хохлов, всех, кто докладывал о концентрации у границы ВСУ и предлагал укрепить нашу оборону, обзывали паникёрами и требовали "не лезть не в своё дело". Путину пора уже перестать мямлить о договорняках и надеяться, что "там" одумаются. А то сам же и расслабляет своих генералов.