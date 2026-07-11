18.07 Три шефа, один бар и клубника во всех ее проявлениях: бранч Fiorentini в «Культуре встречи»

Иногда гастрономический сезон можно уложить в один день. 18 июля тосканское бистро Fiorentini становится гостем «Культуры встречи», превращая традиционный субботний бранч в признание в любви клубнике — той самой, что сейчас переживает свои последние яркие недели.
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