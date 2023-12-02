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Путбэк Исмаэля Бако и блок-шот Джувэна Моргана – лучшие моменты Единой лиги ВТБ в ноябре

Путбэк Исмаэля Бако и блок-шот Джувэна Моргана – лучшие моменты Единой лиги ВТБ в ноябре

Единая лига ВТБ представила подборку лучших моментов чемпионата по итогам ноября. Первые места в Топ-10 месяца заняли путбэк Исмаэля Бако (УНИКС) и блок-шот Джувэна Моргана («Руна»).

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