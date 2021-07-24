Игнатий Стеллецкий. В поисках библиотеки Ивана Грозного

Каким был первый русский диггер? Несмотря на то что многие старинные рукотворные подземные сооружения сейчас нам кажутся невероятно таинственными, странными и увлекательными, для их создателей и современников они были вполне обычными объектами.
Каким был первый русский диггер? Несмотря на то что многие старинные рукотворные подземные сооружения сейчас нам кажутся невероятно таинственными, странными и увлекательными, для их создателей и современников они были вполне обычными объектами.
Свежие комментарии