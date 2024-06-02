Мир через 100 лет: Исчезнут ли эти страны ?

На протяжении всей истории империи распадались, целые нации исчезали или трансформировались. Но что ждёт нас в будущем? Издание «Труд» представляет свой прогноз, какие страны могут исчезнуть уже в ближайшие сто лет.
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