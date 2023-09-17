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«Бриллиантовая лига». Коулмен, Джексон, Рохас, Ингебригтсен, Кипьегон одержали победы в финале, Вархольм и Чопра – 2-е, другие результаты

«Бриллиантовая лига» Финал Юджин, США Женщины 100 м 1. Шерика Джексон (Ямайка) – 10,70 2. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 10,75 3.

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