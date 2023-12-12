Медвежий угол
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Медвежий угол

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Россию осуждают даже за новогоднее настроение

Россию осуждают даже за новогоднее настроение

ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН Нисколько не сомневаюсь, что этим постом навлеку на себя гнев тех, у которых по жизни стакан ВСЕГДА наполовину пустой или вообще разбитый, но тем не менее напишу - не может же быть выходных дней без хороших новостей, из конца в конец! Согласно социологическим опросам, проведённым институтом Гэллап в России (не ВЦИОМ, не Левада, не какая-то левая контора, а американский институт Гэллап, вполне себе репутационная организация, известная проводимыми по всему миру социологическими опросами, измерением общественного мнения, на которые ориентируются социологи и прочие экономисты с политиками), 56 процентов россиян оценивают состояние местной экономики как положительное и видят позитивные сдвиги в экономическом развитии с начала СВО.

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Elena Dmitrieva
Приятные новости))
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