Выпускник и преподаватель МГПУ стали победителями конкурса гидов

В Москве прошел 3-й сезон Международного конкурса «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы». Одной из победительниц в номинации «Лучший экскурсовод в городе-герое» стала Марина Брудкова, выпускница программы профессиональной переподготовки «Экскурсоведение» Серебряного университета МГПУ.
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