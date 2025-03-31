Токаев поручил акиму Алматы улучшить инфраструктуру и экологию города

В ходе рабочей поездки в Алматы, принимая акима Ерболата Досаева, президент Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач по обеспечению освещения города в вечернее время, своевременной и полной подаче воды в квартиры горожан, благоустройству улиц и дворов, передает inAlmaty.