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Лавров с Гутерришем больше не церемонится. Сказал - жестко

Лавров с Гутерришем больше не церемонится. Сказал - жестко

С Генсеком ООН Антониу Гутерришем раньше Сергей Лавров все-таки общался почтительно и крайне любезно.

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Комментарии
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Николай Кучков
Слишком мягко мы говорим с этими руководителями запада,
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42 мин.
Юрий Николаев
Да какой нафиг гутерриш?! Это с первого дня своего секритариатства, стоит перед пиндосами раком и обеими руками булки раздвинуло!
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18 мин.
ВН
Валерий Никитин
Наглосаксы то сделали, это сделали. Лавров то сказал, это сказал ..
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8 мин.

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